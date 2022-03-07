TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Bir devrin sonu...

Günlerdir konuşulan Spor Toto Süper Lig'in yayın ihalesi hakkına TFF'den flaş bir açıklama geldi. Ligin güncel yayıncısı Digiturk hakkına yapılan açıklamada tarafların anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.

TFF ve Digiturk arasında anlaşmaya varılamamasının üzerine haklar Saran Medya ve TRT'ye geçti. İki firmadan biri Süper Lig'in yeni yayıncısı olacak.

TFF tarafından konuyla ilgili resmi siteden yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"SÖZLEME İMZALANMADI"

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

"HAKLAR EN YÜKSEK İKİNCİ TEKLİFLERE GEÇTİ"

Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."