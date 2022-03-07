Beşiktaş 2–2 Medipol Başakşehir | Maç sonucuSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı 7 Mart 2022?Çocuk Bezi Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları7 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 7 Mart 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıKeles ne demek, TDK'ya göre Keles kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Bir devrin sonu...Çin Dış İşleri Bakanı'ndan, Ukrayna'daki insani kriz için 6 öneri!Son dakika: 7 Mart 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuBaobap Ağacı ne demek, TDK'ya göre Baobap Ağacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Bir devrin sonu...

TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Bir devrin sonu...

TFF'den Süper Lig yayın haklarıyla ilgili flaş bir son dakika açıklaması geldi. Ligin güncel yayıncısı Digiturk'le anlaşma sağlanmadığını duyuran TFF ihale haklarının Saran Medya ve TRT'ye geçtiğini açıkladı.

TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Bir devrin sonu...

Günlerdir konuşulan Spor Toto Süper Lig'in yayın ihalesi hakkına TFF'den flaş bir açıklama geldi. Ligin güncel yayıncısı Digiturk hakkına yapılan açıklamada tarafların anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.

TFF ve Digiturk arasında anlaşmaya varılamamasının üzerine haklar Saran Medya ve TRT'ye geçti. İki firmadan biri Süper Lig'in yeni yayıncısı olacak.

TFF tarafından konuyla ilgili resmi siteden yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"SÖZLEME İMZALANMADI"

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Bir devrin sonu...

"HAKLAR EN YÜKSEK İKİNCİ TEKLİFLERE GEÇTİ"

Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."

TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Bir devrin sonu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT