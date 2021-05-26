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  3. TGF heyeti, İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti!

TGF heyeti, İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti!

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, iStanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

TGF heyeti, İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti!

Avrasya Gazeteciler Cemiyeti’nin Tuzla’daki yerinde gerçekleşen ziyarete TGF Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun, Mali Sayman Derya Akbıyık da eşlik etti.

İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuz Bayrak, ziyaretlerinden dolayı TGF heyetine teşekkür ederken, Genel Başkan Yılmaz Karaca da Bayrak ve ekibine başarılar diledi. 

Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyet daha sonra Kartal’daki gazetecileri de ziyaret ederek basının sorunlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

TGF Genel başkanı Yılmaz Karaca, “Anadolu basını için sıkıntılı bir süreç. Bu sıkıntıları çözmek için birlik ve beraberlik içinde mücadelemizi sürdürmeliyiz. Bu kapsamda cemiyet ziyaretlerine devam ediyoruz. Gebze ve İstanbul’un ardından Manisa ve İzmir’de ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

TGF heyeti, İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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