TGF yine haklı çıktı! Başkan Yılmaz Karaca'dan sert açıklama: İktidarı eleştirip CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan medet umar duruma düşmüşler

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca, yaptığı açıklamada yerel basının sorunlarının giderilmesi için siyasi parti liderleri ve üst düzey yöneticilerle irtibat halinde olduklarını ifade ederek TGF'nin meslektaşlarının haklarını savununa tek basın meslek örgütü olduğunu dile getirdi.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, sarı sendikadan farkı olmayan bazı sözde basın meslek örgütlerinin bu günkü içler acısı durumundan dolayı üzüldüklerini belirterek “TGF olarak mücadelemizin temeli yerel basınımızın kurtulmasıdır” dedi.

"MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak uzun zamandan beri tüm siyasi parti liderleri, grup başkan vekilleri ve üst düzey yöneticileri ile irtibat halinde yerel basının sorunlarını ve çözüm önerilerini de sunduklarını anımsatan Yılmaz Karaca, söz konusu görüşmelerde yerel basının bitirilmek istendiğini her fırsatta söylediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde destek alamayan tek meslek kuruluşu üzerinde oynanan oyunları dile getirdik. ‘Resmi ilan alan gazeteler bir bir kapanıyor’ dedik, ’uydudan yayın yapan 50’nin üzerinde Televizyon yüksek uydu bedelleri neticesinde kapandı veya internet üzerinden yayınlarını sürdürmeye çalışıyor’ dedik, Radyolarımız gelirleri düştüğü için ‘yayınlarını yapmakta zorlanıyor’ dedik, Asıl işi basın olan İletişim Başkanlığı’nın bizlerle ilgilenmediğini ve birçok meslektaşmızın hak ettikleri Basın kartlarının haksız yere verilmediğini söyledik, Basın İlan Kurumunda resmi ilan komisyonunun toplanamadığı ve gereken fiili zammın yapılmayarak birçok gazete ve gazete çalışanını mağdur ettiğini söyledik, acilen bir meslek yasasının çıkartılarak demokrasinin temeli olan basın sektörünün içinde bulunduğu durumdan kurtarılması gerektiğini söyledik, İnternet haberciliği ile alakalı yasanın bir an evvel çıkmasını ve belli bir statüye bağlanmasını söyledik ve bunu söyleyen en büyük basın meslek örgütü olarak çaba sarf ettik. Bugün bunların hiç biri gerçekleşmediği için TGF olarak yine mücadelemizde haklı çıktık, mücadelemizin temeli yerel basınımızın kurtulmasıdır. Meslektaşlarımızın haklarını bu güne kadar gerçek anlamda savunan tek basın meslek örgütü TGF’dir. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”

"GÖREVLERİNİ YAPMADIKLARINI İTİRAF EDEN BU BASIN MESLEK ÖRGÜTÜ..."

Meslektaşlarının haklarını bugüne kadar savunan tek basın meslek örgütünün TGF olduğunu belirten Başkan Yılmaz Karaca şunları söyledi:

"Dönemin basından sorumlu Devlet Bakanı Bülent Arınç tarafından, ‘Böl-Parçala-Yönet’ mantığı ile kurdurulan ve iktidar partisinin kanatları altında ne derlerse yapan bu basın meslek örgütü ve görevlerini yapmadıklarını itiraf eden, çeşitli hilelerle Anadolu Gazetelerinin Temsilcisi seçilenler bu gün Basın İlan Kurumunu ve iktidar partisini eleştirir hale gelmiş ve bu kapsamda ziyaretine giderek basının sorunlarını aktardıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan medet umar duruma düşmüşlerdir. Oysa biz TGF olarak yanlışa yanlış demiş ve yapılan doğruları da savunmuşuzdur’’

SORUMLULUKLAR ÖN PLANDA TUTULDU

Bir meslek örgütü olarak sorunlardan, gazeteci olarak çok sorumluluklarını ön planda tuttuklarını ve bu çalışmalar sırasında siyaseten hem iktidar, hem de muhalefetle eşit mesafede kaldıklarını dile getiren Yılmaz Karaca, ayrım gözetmeden tüm siyasi parti liderleri, grup başkan vekillerini ziyaret ederek sorunları aktardıklarını ve bu konuda desteklerini istediklerini söyledi.

"TGF’NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR”

"Şakşakçılık yapmadan, sadece doğruyu aynı zamanda meslektaşlarımızın haklarını savunduk." diyen Karaca sözlerine şöyle devam etti:

" Bugün onlarda iktidar partisinin yerel basını bitirmek için düğmeye bastığını düşünmüş ve muhalefet partilerinden bu konuda destek istemiştir. Her yıl Aralık ayında toplanan BİK Genel Kurulu Ocak ayı itibariyle zamlı fiyat tarifesini hayata geçirirdi. Bugün ise komisyonda görevli olan Anadolu Gazete sahipleri Temsilcileri bu görevlerini dahi yapmayarak çeşitli bahanelerle resmi ilan tarifesini hayata geçirememiş hatta bir eleştiride bile bulunmamışlardır. Yaşanan tüm bunlar sadece bir kukla meslek örgütü olmanın çözüm için yetersiz olduğunu, gerçek anlamda yerel basının savunucusu olan TGF’nin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koymuştur”

İSTİFAYA DAVET ETTİ

Karaca; bugüne kadar sarı sendikadan farksız sadece şakşakçılık yapan ve bunun karşılığı olarak hile ile atandıkları Anadolu Gazetecilerini temsil ettiklerini sanan ve görevlerini yapamadıklarını itiraf eden, sorunlar için bırakın çözümü, kılını bile kıpırdatmayan bu hilebazları istifaya çağırdıklarını dile getirerek, ‘’TGF dimdik ayaktadır. Ülkemizde uç beyi cemiyetlerimiz çözüm için eyleme bile hazırdır’’ dedi.

