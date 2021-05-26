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TGF'den TSYD'ye ziyaret!

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyet, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir’i ziyaret etti.

TGF'den TSYD'ye ziyaret!

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleşen ziyarette karşılıklı işbirliği ve ortak projeler hakkında görüşülüp fikir birliğine varıldı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu heyetine Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin sosyal tesislerini ve müzesini gezdiren Başkan Oğuz Tongsir’e Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da günün anısına bir plaket takdim etti.

Ziyarete katılan Türkiye Gazeteciler Federasyonu heyetinde Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun, Mali Sayman Derya Akbıyık, İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuzhan Bayrak ve Başkan Vekili İbrahim Şahin yer aldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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