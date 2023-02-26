Thabiso Monyane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabiso Monyane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabiso Monyane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabiso Monyane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabiso Monyane 30 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da James Thabiso Monyane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabiso Monyane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Generation Footballers yapmaktadır. Thabiso Monyane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Thabiso Monyane'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thabiso Monyane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ThabisoJames_34?s=20&t=8An2j6SEuCMrau80gebAcg

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http://instagram.com/thabiso_monyane?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Thabiso Monyane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabiso Monyane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Thabiso Monyane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabiso Monyane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Orlando Pirates

Thabiso Monyane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabiso Monyane şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Thabiso Monyane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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