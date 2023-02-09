Thallyson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thallyson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thallyson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thallyson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thallyson 24 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thallyson Gabriel Lobo Seabra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thallyson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thallyson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thallyson'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thallyson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thallyson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thallyson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thallyson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sport Recife

5 Nisan 2018 yılında Boa Esporte

30 Kasım 2018 yılında Sport Recife

14 Mayıs 2019 yılında Confiança-SE

16 Ekim 2019 yılında Sport Recife

11 Kasım 2020 yılında Vera Cruz-PE

10 Şubat 2021 yılında Retrô FC

3 Ocak 2022 yılında ABC FC

Thallyson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thallyson şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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