Thalys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thalys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thalys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Thalys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Thalys 22 Şubat 2005 tarihinde São Miguel dos Campos şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thalys Henrique Gomes de Araújo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Thalys Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thalys, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thalys'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 29 Mart 2025 tarihinde bitmektedir.
Thalys Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/thalys_05
Thalys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Thalys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Nisan 2021 yılında Palmeiras U17
1 Ocak 2023 yılında Palmeiras U20
Thalys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Thalys şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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