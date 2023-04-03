Thalys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thalys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Thalys kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thalys ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.