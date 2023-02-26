Thamsanqa Gabuza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thamsanqa Gabuza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thamsanqa Gabuza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thamsanqa Gabuza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thamsanqa Gabuza 27 Temmuz 1987 tarihinde Newcastle, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Thamsanqa Aubrey Gabuza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thamsanqa Gabuza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thamsanqa Gabuza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Thamsanqa Gabuza'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thamsanqa Gabuza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thamsanqa Gabuza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thamsanqa Gabuza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thamsanqa Gabuza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Golden Arrows

18 Ağustos 2013 yılında Orlando Pirates

1 Ağustos 2019 yılında SuperSport Utd.

Thamsanqa Gabuza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thamsanqa Gabuza şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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