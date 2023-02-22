Thanos Stamoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thanos Stamoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Thanos Stamoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thanos Stamoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.