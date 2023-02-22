Thanos Stamoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thanos Stamoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thanos Stamoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Thanos Stamoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Thanos Stamoulos 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θάνος Σταμούλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Thanos Stamoulos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thanos Stamoulos'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Thanos Stamoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Thanos Stamoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Temmuz 2022 yılında Panathinaikos B
Thanos Stamoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Thanos Stamoulos şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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