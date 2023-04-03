Thauan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thauan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Thauan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thauan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.