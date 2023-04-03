Thauan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thauan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thauan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Thauan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Thauan 17 Nisan 2004 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thauan Willians Jesus Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Thauan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thauan, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thauan'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Thauan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Thauan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Ekim 2021 yılında Palmeiras U17
1 Ocak 2022 yılında Palmeiras U20
Thauan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Thauan şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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Nacional Atlético Clube (SP) (2021)
Sociedade Esportiva Palmeiras (2021-2023)
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