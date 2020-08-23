Matt Reeves'ın yönettiği ve senaryosunu Mattson Tomlins ile birlikte yazdığı, "The Batman" filminin ilk fragmanı yayınlandı. DC Fandome etkinliğinde yapılan gösterimde Catwoman ve Riddler karakterleri de izleyicilere ilk kez gösterildi. Film, 1 Ekim 2021’de vizyona girecek.

Dün akşam düzenlenen DC FanDome etkinliği sırasında senaristliğini ve yönetmenliğini Matt Reeves'in üstlendiği, baş rolünde Robert Pattinson'ın yer aldığı The Batman filminin ilk fragmanı gösterildi.

Tüm çizgiroman-süper kahraman tutkunlarının heyecan ve merakla izlediği C Fandome’un son paneli “The Batman” filmine ayrılmıştı. Panelde yönetmen Matt Reeves konuştu ve filmin ilk fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Panel öncesi ayrıca filmden yeni görseller de gün ışığına çıktı.

THE BATMAN OYUNCULARI

Bruce Wayne’in Batman olarak ikinci yılına odaklanan The Batman, etkileyici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgi romanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor.

THE BATMAN KONUSU NEDİR?

Variety'de yer alan habere göre Matt Reeves, panel sırasında The Batman'in orijin hikâyesi olmadığını ancak Batman'in ortaya çıkışının ikinci yılından başladığını söyledi. Yani Batman, Catwoman, Riddler ve Colin Farrell'ın canlandırdığı Penguin karakterinin ilk yıllarına şahit olacağız.

Batman, hikâyenin odak noktası olan yozlaşmayı keşfederken şehirdeki daha büyük yozlaşmanın ve zengin, güçlü Wayne ailesiyle nasıl bir bağlantısı olabileceğinin üstündeki perdeyi aralamaya başlar. Tabii bu fragman, Pattinson'ı Batman olarak ilk kez görüşümüz değil. Warner Bros., panelden önce Pattinson'ın Batman'ininin fotoğraflarını paylaşmıştı.

Filmin çekimleri COVID-19 salgını sebebiyle durdurulmuştu ve eylül başlarında yeniden çekimlere başlanacak. Reeves'in şu ana kadar sadece %25'ini çektiğini söylediği The Batman filminin gösterim tarihi de Ocak 2021'den Ekim 2021'e ertelendi. Şu an için çıkış tarihine 1 yıldan uzun süre bulunan filmde ayrıca John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson ve Andy Serkis de yer alıyor.

Matt Reeves, ayrıca Terence Winter ile birlikte The Batman'de geçen olayların bir yıl öncesine odaklanılan Gotham PD dizisi üzerinde de çalışıyor. Reeves, DC FanDome etkinliği sırasında yaptığı konuşmada dizinin, Batman'in Gotham şehrinde ortaya çıkışının birinci yılında yozlaşmış polislere odaklanacağını söyledi.

THE BATMAN FRAGMAN