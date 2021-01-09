The Cabins'de şok eden görüntüler! Örtünün altına girip...

Türkiye'de de bir dönem yayınlanan 'Kısmetse Olur' tarzı reality şov 'The Cabins' te inanılmaz görüntüler ortaya çıktı.

Yarışmanın iddialı isimleri olan Sarah ve Charlotte, gece aynı yatakta buluşup, birlikte oldu. Bu anları izleyen seyirciler ise Twitter'da yorum yağmurunda bulundu.

26 yaşında garsonluk yapan Sarah ve 29 yaşında çağrı merkezi operatörü olan Charlotte, sadece tutkuyla öpüştü.

İkilinin arasında yaşananları öğrenmek için yeni bölümün gelmesini beklemek gerekiyor.