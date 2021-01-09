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The Cabins'de şok eden görüntüler! Örtünün altına girip...

İngiltere'nin en çok izlenen reality şovu 'The Cabins'te, izleyicileri şaşkına çeviren anlar yaşandı.

The Cabins'de şok eden görüntüler! Örtünün altına girip...

Türkiye'de de bir dönem yayınlanan 'Kısmetse Olur' tarzı reality şov 'The Cabins' te inanılmaz görüntüler ortaya çıktı.

The Cabins'de şok eden görüntüler! Örtünün altına girip...

Yarışmanın iddialı isimleri olan Sarah ve Charlotte, gece aynı yatakta buluşup, birlikte oldu. Bu anları izleyen seyirciler ise Twitter'da yorum yağmurunda bulundu.

26 yaşında garsonluk yapan Sarah ve 29 yaşında çağrı merkezi operatörü olan Charlotte, sadece tutkuyla öpüştü.

The Cabins'de şok eden görüntüler! Örtünün altına girip...

İkilinin arasında yaşananları öğrenmek için yeni bölümün gelmesini beklemek gerekiyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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