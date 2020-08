The Crown’da 4. sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Netflix'in en popüler dizisi olan The Crown'un yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı belli oldu. Dizinin 3. sezonu geçtiğimiz yılın sonunda yayımlanmış ve izleyicilerden büyük beğeni almıştı. Peki Peki The Crown 4. sezon ne zaman başlayacak?

THE CROWN 4.SEZON NE ZAMAN?

The Crown'da 4. sezon 15 Kasım 2020'de izleyici karşısına çıkacak. Netflix tarafından yeni sezonun fragmanı yayımlandı.

DİANA'YI KİM OYNAYACAK?

Her iki sezonda bir yeni oyuncuların dahil olduğu dizide 2 ve 3. sezonda Prenses Diana'yı Emma Corrin oynamıştı. The Crown'un 4 ve 5. sezonunda da Diana'yı Avustralyalı oyuncu Elizabeth Debicki'nin canlandıracak.

THE CROWN KAÇ SEZON OYNANACAK?

3 sezon yayımlanan dizinin 4. sezonu kasım ayında gösterime girmesi beklenirken, dizinin 6 sezon olması planlanıyor.