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The Crown 4. sezon ne zaman? The Crown 4. Sezon fragmanı yayımlandı

The Crown 4. Sezon ne zaman? The Crown 4. Sezon tarihi belli oldu. Netflix, The Crown 4. sezon fragmanını yayımladı. The Crown hayranlarının merakla beklediği 4. sezon fragmanına haberimizde ulaşabilirsiniz.

The Crown 4. sezon ne zaman? The Crown 4. Sezon fragmanı yayımlandı

The Crown’da 4. sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Netflix'in en popüler dizisi olan The Crown'un yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı belli oldu. Dizinin 3. sezonu geçtiğimiz yılın sonunda yayımlanmış ve izleyicilerden büyük beğeni almıştı. Peki Peki The Crown 4. sezon ne zaman başlayacak?

THE CROWN 4.SEZON NE ZAMAN?

 The Crown'da 4. sezon 15 Kasım 2020'de izleyici karşısına çıkacak. Netflix tarafından yeni sezonun fragmanı yayımlandı.

The Crown 4. sezon ne zaman? The Crown 4. Sezon fragmanı yayımlandı

DİANA'YI KİM OYNAYACAK?

Her iki sezonda bir yeni oyuncuların dahil olduğu dizide 2 ve 3. sezonda Prenses Diana'yı Emma Corrin oynamıştı. The Crown'un 4 ve 5. sezonunda da Diana'yı Avustralyalı oyuncu Elizabeth Debicki'nin canlandıracak.

The Crown 4. sezon ne zaman? The Crown 4. Sezon fragmanı yayımlandı

THE CROWN KAÇ SEZON OYNANACAK?

3 sezon yayımlanan dizinin 4. sezonu kasım ayında gösterime girmesi beklenirken, dizinin 6 sezon olması planlanıyor. 

The Crown 4. sezon ne zaman? The Crown 4. Sezon fragmanı yayımlandı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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