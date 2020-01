The Mandalorian filmi geliyor!

Star Wars 9 filmi son denildi ama yine değil! Bu sefer de dizisinin filmi yapılacak...

Bilindiği üzere Disney Lucas Arts’ın film haklarını satın almıştı. Böylece Star Wars markası da Disney çatısı altına girmiş oldu. Böylesine bir markayı bünyesine katan Disney’in ilk işi peşi sıra filmler yapmak oldu. Lucas Arts’ın daha önce yapmadığı bir şey deneyen Disney, Star Wars evreninde geçen önemli olaylara odaklanan filmler çekmeyi planladı. Bu doğrultuda ilk olarak Rogue One, sonrasında ise Han Solo gösterime girdi. Solo filminin vizyonda ağır çuvallaması Disney’in yan hikayelere odaklanan filmleri rafa kaldırmasına zemin hazırladı.

Fakat Star Wars serisinin yeni üçlemesi de serinin hayranlarını tatmin etmedi. Özellikle serinin sekizinci, son üçlemenin ise ikinci filmi yoğun eleştiri aldı. Bu filmin yarattığı olumsuz algı yüzünden serinin son filmi olan Star Wars The Rise of Skywalker da gişede isteneni veremedi. Şimdiye kadar 1 milyar dolar hasılatı aşması beklenen film dünya genelinde 774 milyon dolarda kaldı.

Lakin bu tablo Disney’i Star Wars evrenine yeni filmler kazandırmaktan alıkoymayacak. Zira sızdırılan son bilgilere göre Disney Star Wars The Mandalorian filmi için kolları sıvamış durumda.

Bilindiği üzere The Mandalorian Disney+ platformu için yayınlanan bir diziydi ve büyük ilgi çekti. Disney CEO’su Bob Iger, izleyicilerden Star Wars The Mandalorian filmi için yoğun bir talep olduğunu ve bunu görmezden gelmeyeceklerini açıkladı. Bakalım The Mandolarian filmi ne zaman resmiyet kazanacak. Bekleyip göreceğiz.