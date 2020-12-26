The service is unavailable ne demek? | MEB AÖL öğrenci girişi | AÖL müşteri hizmetleri no

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının getirmiş olduğu pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sektörlerden bir tanesi de eğitim oldu. Derslerin yüz yüze alınamamasının yanı sıra sınavlarda da çevrimiçi uygulamasına geçilmesi, internet sitelerine erişimde sorunlar yaratırken arama motorlarında, son saatlerin en sık bakılan konularında biri de The service is unavailable ne demek? | MEB AÖL öğrenci girişi | Milli Eğitim Bakanlığı iletişim oldu. İşte detaylar...

THE SERVİCE İS UNAVAİLABLE NE DEMEK?

Bu ikazla karşılaşmak şu anlama geliyor: Sunucu şu anda geçici bir aşırı yüklenme veya zamanlanmış bakım nedeniyle isteği karşılayamıyor, bu durum yük durumu azaldığında çözümlenmiş olacaktır. 503 kodu, sayfaya gelen kişilerin ve botların daha sonra tekrar gelmesini ister.

MEB AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

AÖL MÜŞTERİ HİZMETLERİ NO

ALO 147, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve yapmaları gereken iş ve işlemlerle ilgili tüm telefon görüşmelerini , ALO 147 iletişim merkezi ile yapacaklardır. ALO 147 hattı öğrencilerimiz için olduğu kadar, okulumuza yeni kayıt olmak isteyen öğrenci adayları, kurumumuzla ilgili genel anlamda bilgi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızın da faydalanabileceği bir hattır. Sorunlarına görüşme anında çözüm bulunamayan öğrencilerimizin GSM numaraları ve e-posta adresleri alınarak en geç 72 saat içerisinde kendilerine yazılı olarak cevap gönderilmektedir.

Erişimi yurt dışından sağlamak isteyenler için ise:

Yurt dışından Alo 147 'ye erişim için; +90 312 147 11 22 'yi çeviriniz.

Açık Öğretim Lisesi Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesinde yer alan bilgide şu ifadeler kullanıldı:

"26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece yurtdışı Ortadoğu (KKTC hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir."