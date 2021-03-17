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The service is unavailable ne demek? The service is unavailable Türkçesi nedir?

İnternet sitelerinde yaşanan erişim sorunlarının ardından çıkan beyaz ekranda görülen "The service is unavailable" cümlesinin Türkçe karşılığı merak konusu oldu. Peki The service is unavailable ne demek?

The service is unavailable ne demek? The service is unavailable Türkçesi nedir?

İnternet sitelerinin hizmet sağlayıcılarında yaşanan sorunun ardından ortaya çıkan "The service is unavailable" cümlesinin Türkçe anlamı merak ediliyor. 

THE SERVİCE İS UNAVAİLABLE NE DEMEK? THE SERVİCE İS UNAVAİLABLE TÜRKÇESİ NEDİR?

"The service is unavailable" cümlesinin Türkçe'deki çevirisi "Hizmet kullanılamıyor" demektir.  Bu hata kullanıcının erişim sağlamak istediği  internet sitesinin yer aldığı sunucunun geçici olarak mevcut olmadığını gösterir. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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