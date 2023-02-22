Themis Kefalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themis Kefalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Themis Kefalas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Themis Kefalas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Themis Kefalas 28 Mayıs 2000 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θέμης Κεφαλάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Themis Kefalas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OIS yapmaktadır. Themis Kefalas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Themis Kefalas'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Themis Kefalas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Themis Kefalas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Themis Kefalas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Themis Kefalas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2018 yılında QPR U21

12 Ekim 2019 yılında Billericay

25 Nisan 2020 yılında QPR U21

14 Ocak 2021 yılında Barnet

31 Mayıs 2021 yılında QPR U21

18 Ocak 2022 yılında Panserraikos

22 Temmuz 2022 yılında AO Episkopi

Themis Kefalas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Themis Kefalas şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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