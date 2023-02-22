Themistoklis Patrinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themistoklis Patrinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Themistoklis Patrinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Themistoklis Patrinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Themistoklis Patrinos 18 Ocak 2001 tarihinde Marousi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεμιστοκλής Πατρινός şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Themistoklis Patrinos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Themistoklis Patrinos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Themistoklis Patrinos'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Themistoklis Patrinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Themistoklis Patrinos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Themistoklis Patrinos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Themistoklis Patrinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2019 yılında FC Homburg II

28 Şubat 2020 yılında Ergotelis U19

10 Eylül 2020 yılında Ergotelis

3 Eylül 2022 yılında AO Egaleo

24 Ocak 2023 yılında Almopos

Themistoklis Patrinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Themistoklis Patrinos şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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