Themistoklis Tselios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themistoklis Tselios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Themistoklis Tselios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Themistoklis Tselios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Themistoklis Tselios 6 Ekim 1997 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεμιστοκλής Τσέλιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Themistoklis Tselios Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Themistoklis Tselios, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Themistoklis Tselios'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Themistoklis Tselios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Themistoklis Tselios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Themistoklis Tselios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Themistoklis Tselios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2015 yılında AE Sparti

30 Haziran 2016 yılında AEK Athen U20

2 Ağustos 2016 yılında AO Zevgolatiou

31 Ocak 2017 yılında Panargiakos

4 Ocak 2018 yılında Aittitos Spaton

1 Temmuz 2019 yılında Diagoras

7 Temmuz 2021 yılında Ergotelis

2 Ağustos 2022 yılında Anag. Karditsas

Themistoklis Tselios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Themistoklis Tselios şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Themistoklis Tselios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U17 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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