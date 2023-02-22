Themistoklis Tzimopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themistoklis Tzimopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Themistoklis Tzimopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Themistoklis Tzimopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Themistoklis Tzimopoulos 20 Kasım 1985 tarihinde Kozani şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yeni Zelanda,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεμιστοκλής Τζημόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Themistoklis Tzimopoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIR FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Themistoklis Tzimopoulos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Themistoklis Tzimopoulos'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Themistoklis Tzimopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Themistoklis Tzimopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Themistoklis Tzimopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Themistoklis Tzimopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Akratitos

1 Temmuz 2006 yılında PAE Veria

1 Ocak 2008 yılında AO Kerkyra

30 Haziran 2008 yılında PAE Veria

1 Temmuz 2009 yılında Ethn. Asteras

1 Temmuz 2010 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2019 yılında Korona Kielce

11 Şubat 2021 yılında APO Levadiakos

Themistoklis Tzimopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Themistoklis Tzimopoulos şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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