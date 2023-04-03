Theo Owono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Owono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Owono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Theo Owono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Theo Owono 30 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Theo Owono Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jamal Saad yapmaktadır. Theo Owono, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Theo Owono'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Theo Owono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Theo Owono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Strasbourg U19
1 Temmuz 2021 yılında Paris FC B
Theo Owono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Theo Owono şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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