Theo Owono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Owono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Theo Owono kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Theo Owono ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.