Theo Schroder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Schroder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theo Schroder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theo Schroder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theo Schroder 14 Nisan 2002 tarihinde Itzehoe şehrinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theo Schroder Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MS Agentur Sports yapmaktadır. Theo Schroder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Theo Schroder'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Theo Schroder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theo Schroder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theo Schroder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theo Schroder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Glückst. Jgd.

1 Temmuz 2016 yılında Kummerfeld Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Kummerfeld U17

1 Temmuz 2018 yılında Eimsbüttel U17

1 Temmuz 2019 yılında Eimsbüttel U19

1 Temmuz 2021 yılında Eimsbütteler TV

1 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Theo Schroder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theo Schroder şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VfB Glückstadt (2007-2009), ETSV Fortuna Glückstadt (2009-2016), Kummerfelder SV (2016-2018), Eimsbütteler TV (2018-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.