Theocharis İliadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theocharis İliadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theocharis İliadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theocharis İliadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theocharis İliadis 5 Eylül 1996 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεοχάρης Ηλιάδης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theocharis İliadis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Theocharis İliadis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Theocharis İliadis'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Theocharis İliadis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/haris_iliadis44

Haberin Devamı

Theocharis İliadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theocharis İliadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Theocharis İliadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theocharis İliadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Pierikos U19

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

30 Ağustos 2014 yılında Ach.Neokesarias

25 Ocak 2017 yılında Budissa Bautzen

1 Ağustos 2017 yılında Volos NPS

18 Ocak 2018 yılında Pierikos

11 Temmuz 2018 yılında Asteras Iteas

6 Temmuz 2019 yılında Diagoras

10 Ocak 2020 yılında AE Larisa

Theocharis İliadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theocharis İliadis şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.