Theocharis Natsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theocharis Natsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theocharis Natsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theocharis Natsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theocharis Natsis 18 Haziran 1998 tarihinde Tripoli şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεοχάρης Νάτσης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theocharis Natsis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Theocharis Natsis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Petroupolis futbol takımında oynamaktadır. Aris Petroupolis takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Theocharis Natsis'nin Aris Petroupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theocharis Natsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theocharis Natsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theocharis Natsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theocharis Natsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2016 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2017 yılında Panarkadikos

30 Haziran 2018 yılında Asteras Tripoli

14 Eylül 2018 yılında AE Sparti

1 Temmuz 2019 yılında Aris Petroupolis

4 Eylül 2020 yılında Diagoras

9 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

17 Şubat 2023 yılında Aris Petroupolis

Theocharis Natsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theocharis Natsis şuan Aris Petroupolis takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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