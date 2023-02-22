Theodoros Chiritrantas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodoros Chiritrantas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodoros Chiritrantas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodoros Chiritrantas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodoros Chiritrantas 10 Kasım 2000 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεόδωρος Χειρίτραντας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodoros Chiritrantas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Drangold yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Theodoros Chiritrantas'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theodoros Chiritrantas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theodoros Chiritrantas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theodoros Chiritrantas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodoros Chiritrantas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Agrotikos

1 Eylül 2019 yılında Apollon Smyrnis

11 Ocak 2020 yılında GAS Ialysos

30 Haziran 2020 yılında Apollon Smyrnis

4 Ağustos 2021 yılında AO Trikala

14 Temmuz 2022 yılında Iraklis

Theodoros Chiritrantas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodoros Chiritrantas şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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