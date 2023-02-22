Theodoros Mingos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodoros Mingos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodoros Mingos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodoros Mingos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodoros Mingos 6 Şubat 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεόδωρος Μίγγος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodoros Mingos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KING AGENCY yapmaktadır. Theodoros Mingos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Theodoros Mingos'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theodoros Mingos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theodoros Mingos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theodoros Mingos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodoros Mingos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2016 yılında Panathinaikos

31 Ağustos 2017 yılında GS Kallithea

30 Haziran 2018 yılında Panathinaikos

29 Ağustos 2018 yılında Olympiakos N.

1 Temmuz 2019 yılında OFI Girit

18 Ağustos 2021 yılında AS Rodos

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2022 yılında Thesprotos

Theodoros Mingos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodoros Mingos şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Theodoros Mingos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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