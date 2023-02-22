Theodoros Papoutsogiannopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodoros Papoutsogiannopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodoros Papoutsogiannopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodoros Papoutsogiannopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodoros Papoutsogiannopoulos 5 Temmuz 1994 tarihinde Pyrgos şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεόδωρος Παπουτσογιαννόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodoros Papoutsogiannopoulos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11onThePitch Sportmanagement yapmaktadır. Theodoros Papoutsogiannopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 3 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Theodoros Papoutsogiannopoulos'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theodoros Papoutsogiannopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theodoros Papoutsogiannopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theodoros Papoutsogiannopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodoros Papoutsogiannopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2014 yılında Niki Volou

31 Aralık 2014 yılında Atromitos Athen

2 Şubat 2015 yılında AO Chania

30 Haziran 2015 yılında Atromitos Athen

10 Eylül 2015 yılında Pierikos

8 Ağustos 2016 yılında Eginiakos

1 Temmuz 2017 yılında Slavia Sofia

31 Ağustos 2017 yılında PS Kalamata

30 Temmuz 2018 yılında Olymp. Volou

20 Temmuz 2019 yılında Ionikos Nikeas

3 Eylül 2020 yılında AO Egaleo

3 Ekim 2022 yılında PAO Rouf

Theodoros Papoutsogiannopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodoros Papoutsogiannopoulos şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Theodoros Papoutsogiannopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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