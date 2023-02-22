Theodoros Petrakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodoros Petrakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodoros Petrakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodoros Petrakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodoros Petrakis 12 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεόδωρος Πετράκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodoros Petrakis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Theodoros Petrakis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Theodoros Petrakis'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theodoros Petrakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theodoros Petrakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theodoros Petrakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodoros Petrakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında A. Kloster. U19

1 Temmuz 2017 yılında Oberhausen U19

1 Temmuz 2018 yılında Seligenporten

1 Temmuz 2019 yılında GAS Ialysos

26 Eylül 2020 yılında Thesprotos

1 Temmuz 2021 yılında Ap. Larisas

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Diagoras

Theodoros Petrakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodoros Petrakis şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Theodoros Petrakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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