Theodoros Tsirigotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodoros Tsirigotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Theodoros Tsirigotis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Theodoros Tsirigotis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Theodoros Tsirigotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodoros Tsirigotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Theodoros Tsirigotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodoros Tsirigotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodoros Tsirigotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodoros Tsirigotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodoros Tsirigotis 23 Haziran 2000 tarihinde Marousi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεόδωρος Τσιριγώτης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodoros Tsirigotis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIR FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Theodoros Tsirigotis'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theodoros Tsirigotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theodoros Tsirigotis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Theodoros Tsirigotis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodoros Tsirigotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2018 yılında D.Vrachneikon

5 Ağustos 2019 yılında AO Episkopi

21 Temmuz 2021 yılında APO Levadiakos

8 Eylül 2021 yılında Panathinaikos B

30 Haziran 2022 yılında APO Levadiakos

19 Ocak 2023 yılında AE Larisa

30 Haziran 2023 yılında APO Levadiakos

Theodoros Tsirigotis kimdir

Theodoros Tsirigotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodoros Tsirigotis şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Theodoros Tsirigotis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Theodoros Tsirigotis nereli

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