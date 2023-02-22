Theodoros Vasilakakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodoros Vasilakakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodoros Vasilakakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodoros Vasilakakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodoros Vasilakakis 20 Temmuz 1988 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεόδωρος Βασιλακάκης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodoros Vasilakakis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Theodoros Vasilakakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Theodoros Vasilakakis'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theodoros Vasilakakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theodoros Vasilakakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Theodoros Vasilakakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodoros Vasilakakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında PAE Veria

31 Ağustos 2009 yılında Skoda Xanthi

3 Temmuz 2017 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2019 yılında Anorthosis

25 Eylül 2020 yılında PAS Lamia

14 Ağustos 2021 yılında PAE Chania

21 Temmuz 2022 yılında PAS Lamia

Theodoros Vasilakakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodoros Vasilakakis şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.