Theodoros Venetikidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodoros Venetikidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodoros Venetikidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodoros Venetikidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodoros Venetikidis 20 Şubat 2001 tarihinde Veria şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεόδωρος Βενετικίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodoros Venetikidis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Theodoros Venetikidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Theodoros Venetikidis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theodoros Venetikidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theodoros Venetikidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theodoros Venetikidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodoros Venetikidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2016 yılında PAE Veria

4 Ağustos 2017 yılında PAS Giannina

3 Kasım 2020 yılında AEP Kozanis

25 Ağustos 2021 yılında Gimnàstic

13 Ağustos 2022 yılında Veria NPS

Theodoros Venetikidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodoros Venetikidis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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