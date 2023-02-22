Theodoros Vernardos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodoros Vernardos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodoros Vernardos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodoros Vernardos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodoros Vernardos 7 Kasım 1997 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεόδωρος Βερνάρδος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodoros Vernardos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Theodoros Vernardos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Theodoros Vernardos'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theodoros Vernardos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theodoros Vernardos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theodoros Vernardos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodoros Vernardos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Panserraik. U19

1 Ocak 2016 yılında Panserraikos

15 Temmuz 2016 yılında Iraklis U20

1 Ocak 2017 yılında AO Kardias

1 Ağustos 2018 yılında Pierikos

3 Ocak 2019 yılında Aris Paleochor.

20 Eylül 2019 yılında AO Tsilivi

1 Temmuz 2020 yılında Ast. Vlachioti

5 Ağustos 2021 yılında Olymp. Volou

2 Ağustos 2022 yılında Anag. Karditsas

Theodoros Vernardos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodoros Vernardos şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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