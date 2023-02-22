Theodosis Macheras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodosis Macheras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodosis Macheras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodosis Macheras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodosis Macheras 9 Mayıs 2000 tarihinde Leros şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεοδόσης Μαχαίρας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodosis Macheras Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rush & Guide yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 18 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Theodosis Macheras'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Theodosis Macheras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theodosis Macheras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theodosis Macheras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodosis Macheras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2018 yılında AEK Athen U19

18 Şubat 2020 yılında AEK Atina

4 Ağustos 2021 yılında Ionikos Nikeas

30 Haziran 2022 yılında AEK Atina

Theodosis Macheras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodosis Macheras şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Theodosis Macheras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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