Theofanis Mavrommatis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theofanis Mavrommatis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theofanis Mavrommatis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theofanis Mavrommatis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theofanis Mavrommatis 16 Ocak 1997 tarihinde Argos şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεοφάνης Μαυρομμάτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theofanis Mavrommatis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Theofanis Mavrommatis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Theofanis Mavrommatis'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Theofanis Mavrommatis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theofanis Mavrommatis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theofanis Mavrommatis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theofanis Mavrommatis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2015 yılında Panathinaikos

31 Ocak 2020 yılında SönderjyskE

30 Haziran 2020 yılında Panathinaikos

31 Ocak 2021 yılında Atromitos Athen

Theofanis Mavrommatis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theofanis Mavrommatis şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Theofanis Mavrommatis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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