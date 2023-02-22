Theofanis Tzandaris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theofanis Tzandaris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theofanis Tzandaris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theofanis Tzandaris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theofanis Tzandaris 13 Haziran 1993 tarihinde Sochos şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θεοφάνης Τζανδάρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theofanis Tzandaris Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Theofanis Tzandaris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Theofanis Tzandaris'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theofanis Tzandaris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theofanis Tzandaris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Theofanis Tzandaris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theofanis Tzandaris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında PAOK

31 Ağustos 2012 yılında Anag.Epanomis

30 Haziran 2013 yılında PAOK

7 Ocak 2014 yılında Apol. Kalamarias

30 Haziran 2014 yılında PAOK

2 Temmuz 2015 yılında Olimpiakos

19 Ocak 2016 yılında Panionios

30 Haziran 2016 yılında Olimpiakos

6 Şubat 2017 yılında FC Koper

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

21 Ağustos 2017 yılında Panathinaikos

4 Şubat 2020 yılında Spartak Trnava

18 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında PAS Lamia

Theofanis Tzandaris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theofanis Tzandaris şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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