Theophilus Babas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theophilus Babas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theophilus Babas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Theophilus Babas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Theophilus Babas {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Theophilus Babas Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Theophilus Babas'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Theophilus Babas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Theophilus Babas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Theophilus Babas şuan Doma United takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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