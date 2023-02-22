Theophilus Babas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theophilus Babas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Theophilus Babas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Theophilus Babas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.