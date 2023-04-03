Therence Koudou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Therence Koudou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Therence Koudou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Therence Koudou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Therence Koudou 13 Aralık 2004 tarihinde Livry-Gargan şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Therence Koudou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One Team Football yapmaktadır. Therence Koudou, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Therence Koudou'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Therence Koudou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Therence Koudou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Stade Reims U19
1 Temmuz 2021 yılında Stade Reims B
Therence Koudou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Therence Koudou şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?ES Goelly (2010-2011), Compans FC (2011-2013), FC Villepinte (2013-2015), US Torcy (2015-2019), Stade Reims (2019-)
Therence Koudou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa U19 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Fransa U18 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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