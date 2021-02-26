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  3. Theresa May, Twitter hesabında paylaştı! "Lütfen aşıyı olun"

Theresa May, Twitter hesabında paylaştı! "Lütfen aşıyı olun"

İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May, koronavirüs aşısı olduğu an çekildiği fotoğrafı Twitter hesabında paylaştı.

Theresa May, Twitter hesabında paylaştı! "Lütfen aşıyı olun"

İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May, koronavirüs aşısı oldu.

Aşının birinci dozunu olan May sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İlk koronavirüs aşısını yaptırdığını ifade eden Theresa May, güvenli, etkili ve ağrısız olduğunu belirtti. Sırası geldiğinde herkesin koronavirüs aşısı olması gerektiğini de not düşen May, 'bu virüsü ancak birbirimizi koruyarak yenebiliriz' mesajı verdi.

Therasa May, aşı olurken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında şu sözlerle paylaştı:

"İlk Covid-19 aşımı yeni yaptırdım. Güvenli, etkili ve ağrısızdı. Sıra size geldiğinde, lütfen aşıyı olun. Bu virüsü ancak birbirimizi koruyarak yenebiliriz" 

Theresa May, Twitter hesabında paylaştı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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