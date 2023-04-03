Thiago Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Thiago Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Thiago Oliveira 27 Ocak 2003 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thiago Oliveira de Jesus Alves dos Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Thiago Oliveira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thiago Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Thiago Oliveira'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 7 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.
Thiago Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Thiago Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Palmeiras U20
Thiago Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Thiago Oliveira şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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