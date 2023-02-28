Thiago Servin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Servin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Servin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Servin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Servin 5 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Thiago Adrián Servín Aguilar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Servin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thiago Servin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thiago Servin'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thiago Servin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thiago Servin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thiago Servin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Servin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Guaraní U20

1 Temmuz 2022 yılında Guaraní

Thiago Servin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Servin şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Thiago Servin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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