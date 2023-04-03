Thiemoko Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiemoko Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiemoko Diarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Thiemoko Diarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Thiemoko Diarra 19 Nisan 2003 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Thiemoko Diarra Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS & PARTNERS yapmaktadır. Thiemoko Diarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Thiemoko Diarra'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Thiemoko Diarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Thiemoko Diarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ağustos 2021 yılında Stade Reims B
Thiemoko Diarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Thiemoko Diarra şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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