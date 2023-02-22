Thierry Moutinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thierry Moutinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thierry Moutinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thierry Moutinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thierry Moutinho 26 Şubat 1991 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Thierry Rua Moutinho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thierry Moutinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thierry Moutinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 29 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Thierry Moutinho'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thierry Moutinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thierry Moutinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thierry Moutinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thierry Moutinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Etoile Carouge

1 Temmuz 2009 yılında Servette FC

1 Temmuz 2011 yılında Badajoz

31 Aralık 2011 yılında Servette FC

16 Ocak 2014 yılında Albacete

7 Temmuz 2015 yılında Mallorca

30 Ocak 2016 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2016 yılında Mallorca

1 Temmuz 2017 yılında CFR Cluj

1 Ocak 2018 yılında CyD Leonesa

30 Haziran 2018 yılında CFR Cluj

15 Temmuz 2019 yılında FCSB

14 Ocak 2020 yılında Córdoba CF

29 Ağustos 2021 yılında APO Levadiakos

Thierry Moutinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thierry Moutinho şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thierry Moutinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Puplinge

Portekiz U20 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 16 numaralı formasıyla 2 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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