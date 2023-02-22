Thievy Bifouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thievy Bifouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thievy Bifouma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thievy Bifouma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thievy Bifouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thievy Bifouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thievy Bifouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thievy Bifouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thievy Bifouma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thievy Bifouma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thievy Bifouma 13 Mayıs 1992 tarihinde Saint Denis şehrinde doğmuştur.  Kongo,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Thievy Guivane Bifouma Koulossa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thievy Bifouma Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Thievy Bifouma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Thievy Bifouma'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thievy Bifouma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/thievysoldat242

http://www.instagram.com/Thievysoldat13/

Thievy Bifouma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thievy Bifouma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thievy Bifouma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thievy Bifouma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Esp. Juvenil A

1 Ağustos 2011 yılında Espanyol

31 Ağustos 2012 yılında Las Palmas

30 Haziran 2013 yılında Espanyol

31 Ocak 2014 yılında West Brom

30 Haziran 2014 yılında Espanyol

13 Ağustos 2014 yılında UD Almería

30 Haziran 2015 yılında Espanyol

19 Ağustos 2015 yılında Granada

27 Ocak 2016 yılında Espanyol

28 Ocak 2016 yılında Stade Reims

30 Haziran 2016 yılında Espanyol

28 Temmuz 2016 yılında SC Bastia

17 Ocak 2017 yılında Osmanlıspor

8 Eylül 2017 yılında Sivasspor

1 Temmuz 2018 yılında Ankaragücü

25 Ocak 2019 yılında Y. Malatyaspor

16 Temmuz 2020 yılında SZ FC

24 Mart 2021 yılında HLJ Ice City

31 Temmuz 2021 yılında SZ FC

8 Şubat 2022 yılında Bursaspor

16 Eylül 2022 yılında OFI Girit

Thievy Bifouma kimdir

Thievy Bifouma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thievy Bifouma şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CS Meaux (1999-2006), Racing Straßburg (2006-2009)

Thievy Bifouma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kongo Cumhuriyeti takımında 10 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 15 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thievy Bifouma nereli

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