Thijmen De Koning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thijmen De Koning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thijmen De Koning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Thijmen De Koning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Thijmen De Koning 12 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Thijmen De Koning Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thijmen De Koning'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Thijmen De Koning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Thijmen De Koning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında ADO U18
1 Temmuz 2022 yılında ADO U21
Thijmen De Koning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Thijmen De Koning şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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