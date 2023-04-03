Thijmen De Koning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thijmen De Koning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Thijmen De Koning kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thijmen De Koning ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.