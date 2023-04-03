Thijs Maas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thijs Maas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thijs Maas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Thijs Maas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Thijs Maas 19 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Thijs Maas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thijs Maas'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Thijs Maas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Thijs Maas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Willem II U17
1 Temmuz 2020 yılında Willem II U18
1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21
Thijs Maas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Thijs Maas şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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