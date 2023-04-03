Thijs Maas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thijs Maas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Thijs Maas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thijs Maas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.