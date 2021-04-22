Thodex sahibi kaçtı! Binlerce kişi Thodex mağduru oldu!

Türkiye 2. Tosuncuk yani çiftlikbank vakasını konuşuyor. 391 bin aktif yatırımcının mağdur olduğu iddia edilen thodex’in battığı, sahibinin ise kaçtığı iddia ediliyor. Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğu gelen bilgiler arasında.

PEKİ THODEX SAHİBİ FARUK FATİH ÖZER NEREYE KAÇTI?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan Tayland’a kaçtığı iddia etti. Borsanın kapanması ile mağdur olan 391 bin yatırımcının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex'te birkaç gündür para transferi sıkıntısı olduğunu, en son sitenin kapatıldığını ve yatırımcılar arasında panik başladığını söyledi.

ÇİFTLİKBANK TOSUNCUĞU HATIRLATTI

Bu olay geçtiğimiz sene Çiftlikbank adıyla yaptığı dolandırıcılıktan sonra Uruguay'a kaçan Tosuncuk adı konulan Mehmet Aydın'ı da hatırlattı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK VURGUNU: THODEX

Avukat Özer, "Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu.

TWİTTER VE İNSTAGRAM HESAPLARINI KAPATTI

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacakları duyuruldu.