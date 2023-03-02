Thomas Carrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Carrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Carrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Carrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Carrique 26 Şubat 1999 tarihinde Tarbes şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Carrique Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triunfo Futbol yapmaktadır. Thomas Carrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Carrique'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Thomas Carrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Carrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Carrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Carrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux B

31 Ocak 2020 yılında UD Logroñés

27 Temmuz 2020 yılında G. Bordeaux B

28 Temmuz 2020 yılında G. Bordeaux

27 Ağustos 2020 yılında Calahorra

30 Haziran 2021 yılında G. Bordeaux

4 Ağustos 2021 yılında Celta Vigo B

Thomas Carrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Carrique şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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