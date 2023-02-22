Thomas Hardy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Hardy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Hardy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Hardy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Hardy 10 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Hardy Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Hardy'nin Newry City AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Hardy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Hardy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Hardy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Hardy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Newry City

Thomas Hardy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Hardy şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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