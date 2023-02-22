Thomas Karaberis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Karaberis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Karaberis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Karaberis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Karaberis 29 Ocak 2002 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θωμάς Καραμπέρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Karaberis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sport Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Karaberis'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Karaberis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Karaberis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Karaberis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Karaberis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAOK U19

21 Ağustos 2021 yılında Panserraikos

Thomas Karaberis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Karaberis şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Thomas Karaberis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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