Thomas Murg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Murg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Murg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Murg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Murg 14 Kasım 1994 tarihinde Voitsberg şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Murg Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Thomas Murg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Thomas Murg'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Murg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thomasmurg/

Thomas Murg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Murg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thomas Murg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Murg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2008 yılında GAK Altyapı

21 Ağustos 2008 yılında Bärnbach Altyapı

17 Aralık 2008 yılında Sturm Graz U15

3 Nisan 2009 yılında Bärnbach

1 Temmuz 2010 yılında Grazer AK

1 Temmuz 2012 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2014 yılında SV Ried

30 Ocak 2016 yılında Rapid Wien

5 Ekim 2020 yılında PAOK

Thomas Murg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Murg şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomas Murg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ATUS Bärnbach (2000-)

Avusturya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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